Самиці стрибають на людей: у Дніпрі активізувалися отруйні павуки

Мешканці знаходять отруйних павуків на городах і побоюються такого сусідства.

У Самарському районі Дніпра у селищі Одинківка місцеві знаходять у себе на земельних ділянках отруйних павуків та їхні нори.

Так, нещодавно місцевий житель спіймав величезного павука і запитав у Мережі, що це за вид.

"Підкажіть, будь ласка, що за павук, знайшли в норі на городі, Ігрень. Одинківка", - написав Станіслав Жовненко.

У коментарях користувачі Мережі зазначили, що це - південноруський тарантул.

Укус цієї зарази, отруйний. Аж до летального результату. Висока температура до 48 годин, сильний набряк, лихоманка, жар, печіння, свербіж. Мою бабусю вкусив 2 роки тому, рука стала, як боксерська рукавичка, оперували. Особливо небезпечний для тварин, людей похилого віку і дітей до 16 років.

Агресивно поводяться самки з дітьми. Можуть стрибати вверх до метра. Спостерігала, як мама оберігала своїх малят. Чесно кажучи, страшно.

Я, будучи підлітком, бачив, як він стрибає і стріляє рідиною в стрибку. Жах.

Щось їх дуже багато розвелося.

Довідка. Тарантула південноруського вважають найбільшим павуком в Україні. Довжина його тіла сягає від 2 до 3,5 см, а з лапами — від 4 до 7 см. Тіло вкрите густими волосинами і темними смугами, які прикрашають головогруди. Там же розміщена чорна пляма — характерна риса, що нагадує шапочку. Укус тарантула для людини здебільшого несмертельний, у деяких людей може проявлятися алергічна реакція, що супроводжується сильним болем, набряком, відчуттям свербіння, висипом навколо місця укусу. У тяжких випадках — утруднене дихання, нудота, блювота, запаморочення, нерідко розвивається анафілактичний шок.

Нагадаємо, що у Нікополі Дніпропетровської області чоловіка вкусив павук. В результаті постраждалому довелося ампутувати обидві ноги.

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