Шабунін після відкриття справ ДБР розповів, чим займається в армії

Шабунін стверджує, що деякий час перебував зоні бойових дій на сході, а зараз перевівся в інший підрозділ Сил оборони.

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін після того, як ДБР відкрила проти нього дві кримінальні справи, розповів про свою службу у Силах оборони.

Про це він написав у Facebook.

Шабунін запевнив, що на другий день повномасштабного вторгнення він добровільно мобілізувався до ТрО ЗСУ для захисту столиці.

Він розповів, що після вибиття росіян з Київщини зосередився в армії над:

Реформуванням тилового та збройного забезпечення СО (включно з ліквідацією ключових корупційних схем);

Розвитком цифрових систем ЗСУ (у першу чергу – бойових) та забезпеченням СО ситуаційною обізнаністю;

Окремими спецпроєктами, наприклад: забезпеченням СО засобами звʼязку чи допомогою військовим стартапам (окремі з яких стали одними з найефективніших підрозділів СО).

"Для реалізації цих завдань (після закінчення київської операції) мене відкомандировували в НАЗК (коротше відрядження) і спеціалізовані центри Міноборони та Генштабу (довше відрядження). Значну частину наказів на таке відкомандирування віддавали керівники Генштабу", – пояснив активіст.

Шабунін стверджує, що зоні бойових дій на сході перебував "як у складі 207-го батальйону ТрО (минуле літо – початок осені), так і раніше, під час описаних вище відкомандирувань з нього".

"Востаннє (не рахуючи коротких відряджень) я повернувся зі сходу – восени разом з усім 207-м батальйоном, який вивели на ротацію. І лише після повернення перевівся в інший підрозділ Сил оборони", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що ДБР арештувало головний офіс "Сінево Україна".

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