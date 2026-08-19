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Що варто знати про Purina: підхід до харчування, бренди та рішення для котів і собак Новини компаній
Ринок кормів для домашніх тварин налічує сотні виробників, проте лише окремі компанії можуть підтвердити свою методологію десятиліттями досліджень та практичним досвідом ветеринарних фахівців. Purina входить до числа компаній, які формують стандарти галузі, пропонуючи власникам котів і собак рішення, засновані на науковому підході до харчування тварин.
Детальніше про філософію бренду та асортимент можна дізнатися на сайті «Пуріна», де представлені лінійки продуктів для різних потреб тварин.
На чому базується підхід Purina до розробки кормів?
Розробка продукції будується на поєднанні наукових досліджень із практичним досвідом ветеринарної спільноти, а не лише на маркетингових трендах галузі. Кожна формула проходить через етап перевірки, перш ніж потрапити на полицю магазину.
В основі створення продукції лежать такі принципи:
● постійні дослідження потреб організму котів і собак на різних етапах життя;
● залучення ветеринарних експертів до формування рецептур та оцінки їхньої ефективності;
● контроль якості на кожному етапі виробничого процесу, від сировини до готового продукту;
● відповідальне виробництво, яке враховує стандарти безпеки та екологічні аспекти.
Такий комплексний принцип роботи дозволяє компанії пропонувати рішення, які відповідають реальним фізіологічним потребам тварин, а не усередненим уявленням про правильне харчування.
Які бренди входять до асортименту компанії?
Асортимент охоплює кілька ліній продукції, кожна з яких орієнтована на конкретні потреби власників та їхніх тварин. Бренди кормів різняться між собою складом, ціновою категорією та спеціалізацією, що дозволяє підібрати варіант під конкретний бюджет і запит.
Серед представлених напрямків можна виділити:
● PRO PLAN® — лінійку преміального сегмента з розширеним переліком інгредієнтів та функціональних добавок для конкретних потреб;
● PURINA ONE® — збалансовані формули для щоденного повноцінного харчування дорослих тварин;
● Cat Chow® та Dog Chow® — доступні лінійки для щоденного годування котів і собак;
● корм для котів і корм для собак категорії «Ветеринарні дієти» — для тварин з чутливим травленням чи іншими особливими потребами.
Такий поділ дозволяє власнику орієнтуватися не на назву бренду саму по собі, а на конкретні характеристики продукту, які відповідають потребам його улюбленця.
Як компанія підтримує здоров'я тварин через харчування?
Здоров'я тварини формується поступово, і збалансований раціон відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей поряд із регулярним ветеринарним наглядом. Компанія орієнтує власників на системну стратегію харчування замість одноразового вибору корму.
Підтримка здоров'я тварин реалізується через такі елементи:
● ретельний підбір поживних речовин, необхідних для конкретного віку та стану тварини;
● практичні рекомендації щодо переходу на новий корм та адаптації раціону;
● інформаційну підтримку власників з питань щоденного догляду за твариною;
● розробку формул, які враховують специфічні потреби окремих порід та станів здоров'я.
Такий системний принцип до харчування дозволяє власникам приймати обґрунтовані рішення щодо раціону своїх тварин, спираючись на наукову базу, а не на випадковий вибір із широкого асортименту ринку.