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Детальніше про філософію бренду та асортимент можна дізнатися на сайті « Пуріна », де представлені лінійки продуктів для різних потреб тварин.

На чому базується підхід Purina до розробки кормів?

Розробка продукції будується на поєднанні наукових досліджень із практичним досвідом ветеринарної спільноти, а не лише на маркетингових трендах галузі. Кожна формула проходить через етап перевірки, перш ніж потрапити на полицю магазину.

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В основі створення продукції лежать такі принципи:

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● постійні дослідження потреб організму котів і собак на різних етапах життя;

● залучення ветеринарних експертів до формування рецептур та оцінки їхньої ефективності;

● контроль якості на кожному етапі виробничого процесу, від сировини до готового продукту;

● відповідальне виробництво, яке враховує стандарти безпеки та екологічні аспекти.

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Такий комплексний принцип роботи дозволяє компанії пропонувати рішення, які відповідають реальним фізіологічним потребам тварин, а не усередненим уявленням про правильне харчування.

Які бренди входять до асортименту компанії?

Асортимент охоплює кілька ліній продукції, кожна з яких орієнтована на конкретні потреби власників та їхніх тварин. Бренди кормів різняться між собою складом, ціновою категорією та спеціалізацією, що дозволяє підібрати варіант під конкретний бюджет і запит.

Серед представлених напрямків можна виділити:

● PRO PLAN® — лінійку преміального сегмента з розширеним переліком інгредієнтів та функціональних добавок для конкретних потреб;

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● PURINA ONE® — збалансовані формули для щоденного повноцінного харчування дорослих тварин;

● Cat Chow® та Dog Chow® — доступні лінійки для щоденного годування котів і собак;

● корм для котів і корм для собак категорії «Ветеринарні дієти» — для тварин з чутливим травленням чи іншими особливими потребами.

Такий поділ дозволяє власнику орієнтуватися не на назву бренду саму по собі, а на конкретні характеристики продукту, які відповідають потребам його улюбленця.

Як компанія підтримує здоров'я тварин через харчування?

Здоров'я тварини формується поступово, і збалансований раціон відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей поряд із регулярним ветеринарним наглядом. Компанія орієнтує власників на системну стратегію харчування замість одноразового вибору корму.

Підтримка здоров'я тварин реалізується через такі елементи:

● ретельний підбір поживних речовин, необхідних для конкретного віку та стану тварини;

● практичні рекомендації щодо переходу на новий корм та адаптації раціону;

● інформаційну підтримку власників з питань щоденного догляду за твариною;

● розробку формул, які враховують специфічні потреби окремих порід та станів здоров'я.

Такий системний принцип до харчування дозволяє власникам приймати обґрунтовані рішення щодо раціону своїх тварин, спираючись на наукову базу, а не на випадковий вибір із широкого асортименту ринку.

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