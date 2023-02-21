Сильний вітер пошкодив ЛЕП у центральних та західних областях – Міненерго

В Україні протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Найбільше пошкоджень – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів. Енергетики планують відновити там електропостачання.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

Нагадаємо, на Львівщині через сильний вітер знеструмлено майже 60 сіл та міст.

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