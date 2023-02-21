На Львівщині через сильний вітер знеструмлено майже 60 сіл та міст

Сьогодні, 21 лютого, через сильний вітер у Львівській області 17 ліній електропередач аварійно відключені. Через це 57 населених пунктів знеструмлені. З них 27 – повністю, 30 – частково.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Найбільше знеструмлених населених пунктів є на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.

"Над відновленням живлення працюють 94 працівники "Львівобленерго", залучили 33 одиниці техніки", - зазначив Козицький.



Очільник області закликав жителів Львівщини, які побачили пошкоджені електромережі, негайно повідомляти про це за номерами:

"Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі ближче ніж на вісім метрів, оскільки можна отримати смертельний удар струмом. Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком". Подбайте, щоб до приїзду оперативно-виїзної бригади "Львівобленерго" до місця обриву проводу ніхто не підходив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на 21 лютого синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

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