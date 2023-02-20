В Україні кардинально зміниться погода: синоптик здивував прогнозом 

До України знову йде похолодання.

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з опадами, коливаннями температури повітря та атмосферного тиску. Температура опускатиметься до майже -15 градусів. Такий прогноз оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич.

Про це пише "Метеопрог".

За словами синоптика, відбуватиметься періодична зміна циклонічної діяльності на антициклонічну та навпаки.

"На початку тижня очікується вихід чергового атлантичного циклону, який принесе на всю територію України опади у вигляді дощу та снігу", - каже синоптик.

Починаючи від середи температура суттєво знизиться, особливо на лівобережжі України та посилиться вплив антициклону.

Зокрема, вночі 22 лютого на крайній півночі країни температура опускатиметься до -11...-6 °С.

23 лютого температура вночі у північних та східних областях буде аж -14...-9 °С. У п'ятницю морози до -12...-7 °С лише у східних областях.

"Проте вже наприкінці тижня циклонічна діяльність з Атлантики відновиться", - зазначив синоптик.

Нагадаємо, на 21 лютого синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Погода на найближчі дні: холод відступить

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