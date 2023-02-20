В Украине кардинально изменится погода: синоптик удивил прогнозом

В Украину снова идет похолодание.

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Температура будет опускаться почти до -15 градусов. Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.

Об этом пишет "Метеопрог".

По словам синоптика, будет происходить периодическое изменение циклонической деятельности на антициклоническую и наоборот.

"В начале недели ожидается выход очередного атлантического циклона, который принесет на всю территорию Украины осадки в виде снега и дождя", — говорит синоптик.

Начиная со среды, температура существенно снизится, особенно на левобережье Украины и усилится влияние антициклона.

В частности, ночью 22 февраля на крайнем севере страны температура будет опускаться до -11...-6°С.

23 февраля температура ночью в северных и восточных областях будет -14...-9 °С. В пятницу морозы до -12...-7 °С только в восточных областях.

"Однако уже в конце недели циклоническая деятельность по Атлантике возобновится", — отметил синоптик.

Напомним, 21 февраля синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

Погода на ближайшие дни: холод отступит

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