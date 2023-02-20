Синоптики оголосили в Україні штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
Погода в Україні погіршиться. 21 лютого очікується шквальний вітер майже по всій країні. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Протягом завтрашньої доби, 21 лютого, в Україні швидкість вітру сягатиме 17-22 м/с, а у західних областях місцями 25 м/с", - йдеться у повідомленні.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.
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