Синоптики потішили українців прогнозом на Трійцю та затяжні вихідні

Грози можливі лише у південних областях.

Під час довгих вихідних, які у зв’язку зі святом Трійці триватимуть з 19 до 21 червня, на всій території України відчутно потеплішає, а опади припиняться майже скрізь.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у суботу, 19 червня, температура повітря на всій території України буде цілком літньою, вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначки +27...+29 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, де прогнозується до +31 градуса.

На більшості території України опадів не передбачається. Дощі з грозами можливі лише на півдні країни — в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також в Криму.

Фото: Укргідрометцентр / Укргідрометцентр

У неділю, 20 червня, температурний режим не зміниться, але опадів стане значно менше. Хмари розійдуться над Кримом, а дощитиме лише в інших південних регіонах.

Фото: Укргідрометцентр

У понеділок, 21 червня, який цього року також буде вихідним через святковий день Трійці, який випадає на неділю, на всій території України збережеться така ж тепла погода. За даними сайту meteo.ua, опади подекуди нагадають про себе грозами в другій половині дня на півдні країни.

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Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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