Спека до +31° і дощі з грозами: прогноз погоди на 28 червня

В Україні - мінлива хмарність.
У п'ятницю, 28 червня, погода в Україні буде спекотною. Втім, місцями все ж трохи задощить.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, на Закарпатті та в Карпатах будуть короткочасні дощі, а місцями - грози.
Температура повітря вночі становитиме +14-19°. На узбережжі морів буде тепліше - до 23° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 26-31°.
Погода в Києві
У Києві та області - мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер змінних напрямків.
Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +14-19°, а вдень - +26-31°. На Київщині вночі синоптики прогнозують 17-19° тепла, а вдень - 28-30° тепла.
Нагадаємо, "Укргідрометцентр" спрогнозував, яка погода буде в липні. Так, другий місяць літа стане найтеплішим 2024 року. Матимуть місце періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами.
Читайте також:
- Коли свято Петра і Павла 2024 року: дата за новим календарем, історія та традиції
- Яке завтра, 28 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
- Гороскоп кохання на липень 2024 року