Спека до +31° і дощі з грозами: прогноз погоди на 28 червня

У п'ятницю, 28 червня, погода в Україні буде спекотною. Втім, місцями все ж трохи задощить.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, на Закарпатті та в Карпатах будуть короткочасні дощі, а місцями - грози.

Температура повітря вночі становитиме +14-19°. На узбережжі морів буде тепліше - до 23° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 26-31°.

Прогноз погоди в Україні на 28 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області - мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер змінних напрямків.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +14-19°, а вдень - +26-31°. На Київщині вночі синоптики прогнозують 17-19° тепла, а вдень - 28-30° тепла.

Нагадаємо, "Укргідрометцентр" спрогнозував, яка погода буде в липні. Так, другий місяць літа стане найтеплішим 2024 року. Матимуть місце періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами.

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