Спека посилиться до +41: як зміниться погода 12 липня

Суха спекотна погода ще триватиме.
У більшості областей України сьогодні, 12 липня, очікується суха спекотна погода.
Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".
Вдень синоптики прогнозують сильну спеку +35... +39℃. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека +40... +41℃.
У західних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура повітря +30... +34℃. На високогір'ї Карпат денна температура становитиме +20... +25℃.
Вітер в Україні буде переважно східний, 5-10 м/с.
На Київщині та в столиці зберігатиметься суха спекотна погода. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень до +35℃.
Раніше синоптик повідомив, що до середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.
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