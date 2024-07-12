Спека посилиться до +41: як зміниться погода 12 липня

У більшості областей України сьогодні, 12 липня, очікується суха спекотна погода.

Про це повідомляє "Український гідрометеоцентр".

Вдень синоптики прогнозують сильну спеку +35... +39℃. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека +40... +41℃.

У західних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря +30... +34℃. На високогір'ї Карпат денна температура становитиме +20... +25℃.

Вітер в Україні буде переважно східний, 5-10 м/с.

На Київщині та в столиці зберігатиметься суха спекотна погода. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень до +35℃.

Раніше синоптик повідомив, що до середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.

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