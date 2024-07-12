Росія систематично глушить сигнал GPS у Фінляндії - ISW

Крім того, були зафіксовані численні глушіння GPS в інших країнах балтійського регіону.

Влада Фінляндії заявила, що останнім часом збільшилась кількість збоїв у роботі GPS, а також про те, що більшість проблем у навігації відбувається через Росію.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило фінському виданню Iltalehti, що у роботі GPS за останній тиждень збільшилася кількість збоїв у роботі, посилаючись на інцидент, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

"Фінський морський лоцман повідомив на X, що вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів. Лоцман опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна", - йдеться у повідомленні.

Перешкоди у роботі GPS і радарів у Фінській затоці повʼязані з російськими перешкодами, які зачіпають країни Балтії та інші регіони Європи.

Перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії.

Крім того, були зафіксовані численні глушіння GPS в інших країнах балтійського регіону.

Аналітики кажуть, що глушіння сигналів може буде однією з гібридних кампанії Росії, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії десятки тисяч авіарейсів відчули на собі глушіння GPS, у цьому підозрюється Росія.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія глушить сигнал GPS над Європою.

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