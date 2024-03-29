Росія глушить сигнал GPS над Європою: подробиці вас шокують

З початку 2024 року було зафіксовано 985 випадків глушіння GPS-сигналів, а за весь 2023 рік — 1371 випадок.

Літаки, що пролітають над Балтійським регіоном, стикаються з випадками глушіння GPS-сигналів. Росію вважають винуватцем цих проблем.

Про це повідомляє Politico.

“Епізоди відключення електроенергії, відомі як глушіння GPS, відбуваються регулярно від початку війни в Україні у 2022 році”, — пише видання.

Politico уточнює, що перешкоди сконцентровані в Калінінградській області РФ.

“Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО”, - сказала президентка Фонду стійкої навігації та синхронізації Дана Говард. Вона назвала ці випадки реальними загрозами і нагадала про те, як під час випадкового глушіння 2019 року пасажирський літак ледь не врізався в гору.

Агентство авіаційної безпеки ЄС вивчає це питання, але поки регулятори заявляють, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.

Збої в роботі GPS зростають

Випадки перешкод, про які повідомляють пілоти, неухильно зростають із січня 2022 року. Про це говорить європейська організація з безпеки аеронавігації, яка отримує звіти від пілотів через свою систему добровільного повідомлення про інциденти EVAIR.

“Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала значне зростання кількості повідомлень про збої в роботі GPS. В абсолютних цифрах ми отримали 985 відключень GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік”, — повідомили в Євроконтролі.

Там додали, що за перші два місяці цього року інцидентів було майже в сім разів більше, ніж за перші два місяці 2023 року.

Приклад Ізраїлю

Politico пише, що минулого року Ізраїль почав глушити і підробляти сигнали GPS на кордоні з Ліваном, щоб захистити свою територію від ракетних обстрілів Хезболли.

Нещодавно ізраїльські перешкоди спричинили проблеми для цивільної авіації Лівану. Повідомлялося про те, що літаки, які прямували в Бейрут, були змушені повернути назад через вимкнення сигналу.

“Хоча перешкоди можуть збивати з пантелику, вони не становлять істотного ризику для безпеки. Літак може безпечно переміщатися земною кулею без GPS”, — сказав директор з безпеки польотів і технічних операцій у вестибюлі авіакомпанії IATA Стюарт Фокс.

Раніше ми писали, що над частиною території Польщі зник сигнал GPS і за цими збоями в регіоні Балтійського моря може стояти Росія.

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