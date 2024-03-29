Удари по газосховищах: нардеп розповів про наслідки

Україна може втратити свою газопостачальна систему внаслідок російських обстрілів.

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

"Дуже неприємна новина про те, що вдруге поспіль відбулася атака на об'єкти газової інфраструктури, на об'єкти наших сховищ. Це природні резервуари, з яких видобували газ, це природні сховища. Нагадаю, що в 1950 роках видобувалися величезні обсяги газу в Україні. Рекордні 76 млрд на рік видобувалося саме в західній Україні. Ось саме туди, куди зараз влучають росіяни. За іронією долі, тоді в Україні видобували газ, щоб давати його Москві. Все, що ми видобували на західній Україні ми давали Москві", - пояснив Кучеренко.

Він заявив, шо російські загарбники обирають спеціально найбільші українські газосховища для своїх ракетних ударів.

"І це вкрай небезпечно тому, що є сценарій припинення транзиту з 1 січня майбутнього року. А якщо одночасно не буде транзиту з боку Росії, тобто тиску звідти, і будуть пошкоджені наші сховища на заході, то буде загроза того, що буде втрачена газопостачальна система. Тобто вона буде розбалансована, і не зможе працювати в стабільному режимі", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі навесні.

Крім того, ми раніше інформували, що під час ракетної атаки вибухи пролунали у низці регіонів.

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