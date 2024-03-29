Яка доля статуй Маріупольського драмтеатру: у міськраді шокували

Росіяни знищили усі статуї Маріупольського театру, поки він перебуває в окупації.

Під час так званої відбудови Маріупольського драмтеатру, який був майже повністю зруйнований внаслідок російського бомбардування у березні 2022 року, окупанти знищили унікальні скульптури, що прикрашали фасад будівлі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Скульптури, які дивом вціліли після бомбардування росіянами драмтеатру, були остаточно втрачені внаслідок жахливої недбалості та безвідповідальності окупантів", - наголошують у міськраді.

Зазначимо, що окупанти обіцяють наступного року вже закінчити роботи та показувати у театрі вистави. Таким чином, вони хочуть змусити маріупольців забути про злочини росіян.

Але всі пам’ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на театр, перед котрим великими літерами був напис "ДЕТИ". В цей час у будівлі ховалися сотні маріупольських родин із дітьми. Багато так і не змогли врятуватися.

Нагадаємо, від 1 липня 2024 року окупанти планують виселяти жителів Маріуполя з їхніх помешкань, якщо вони не отримають російський паспорт.

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