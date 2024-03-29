Какая судьба статуй Мариупольского драмтеатра: в горсовете шокировали

Россияне уничтожили все статуи Мариупольского театра, пока он находится в оккупации.

Во время так называемого восстановления Мариупольского драмтеатра, почти полностью разрушенного в результате российской бомбардировки в марте 2022 года, оккупанты уничтожили уникальные скульптуры, которые украшали фасад здания.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Скульптуры, чудом уцелевшие после бомбардировки россиянами драмтеатра, были окончательно потеряны в результате ужасной халатности и безответственности оккупантов", — отмечают в горсовете.

Отметим, что оккупанты обещают в следующем году уже закончить работы и показывать в театре представления. Таким образом они хотят заставить мариупольцев забыть о преступлениях россиян.

Но все помнят, как 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на театр, перед которым заглавными буквами была надпись "ДЕТИ". В это время в здании прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многие так и не смогли спастись.

Напомним, с 1 июля 2024 года оккупанты планируют выселять жителей Мариуполя из их домов, если они не получат российский паспорт.

Читайте также: