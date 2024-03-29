Удары по газохранилищам: нардеп рассказал о последствиях

Украина может потерять свою газоснабжающую систему в результате российских обстрелов.

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины, эксминистр ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Очень неприятная новость о том, что второй раз подряд произошла атака на объекты газовой инфраструктуры, на объекты наших хранилищ. Это природные резервуары, из которых добывали газ, это природные хранилища. Напомню, что в 1950 годах добывались огромные объемы газа в Украине. Рекордные 76 млрд в год добывалось именно в западной Украине. Вот именно туда, куда сейчас попадают россияне. По иронии судьбы, тогда в Украине добывали газ, чтобы давать его Москве. Все, что мы добывали на западной Украине, мы давали Москве", – объяснил Кучеренко.

Он заявил, что российские захватчики выбирают специально крупнейшие украинские газохранилища для своих ракетных ударов.

"И это крайне опасно потому, что есть сценарий прекращения транзита с 1 января будущего года. А если одновременно не будет транзита со стороны России, то есть давления оттуда и будут повреждены наши хранилища на западе, то будет угроза того, что будет потеряна газоснабжающая система. То есть она будет разбалансирована, и не сможет работать в стабильном режиме", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре весной.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время ракетной атаки взрывы прогремели в ряде регионов.

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