Россия глушит сигнал GPS над Европой: подробности вас шокируют

С начала 2024 года было зафиксировано 985 случаев глушения GPS-сигналов, а за весь 2023 год – 1371 случай.

Самолеты, пролетающие над Балтийским регионом, сталкиваются со случаями глушения GPS-сигналов. Россию считают виновником этих проблем.

Об этом сообщает Politico.

"Эпизоды отключения электроэнергии, известные как глушение GPS, происходят регулярно с начала войны в Украине в 2022 году", — пишет издание.

Politico уточняет, что препятствия сконцентрированы в Калининградской области РФ.

"Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО ", — сказала президент Фонда устойчивой навигации и синхронизации Дана Говард. Она назвала эти случаи реальными угрозами и напомнила о том, как во время случайного глушения в 2019 году пассажирский самолет едва не врезался в гору.

Агентство авиационной безопасности ЕС изучает этот вопрос, но пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Сбои в работе GPS растут

Случаи препятствий, о которых сообщают пилоты, неуклонно растут с января 2022 года. Об этом говорит европейская организация по безопасности аэронавигации, получающая отчеты от пилотов через свою систему добровольного оповещения об инцидентах EVAIR.

"В первые два месяца 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год", — сообщили в Евроконтроле.

Там добавили, что за первые два месяца этого года инцидентов было почти в семь раз больше, чем за первые два месяца 2023 года.

Пример Израиля

Politico пишет, что в прошлом году Израиль начал глушить и подделывать сигналы GPS на границе с Ливаном, чтобы оградить свою территорию от ракетных обстрелов Хезболлы.

Недавно израильские помехи повлекли за собой проблемы для гражданской авиации Ливана. Сообщалось о том, что самолеты, следовавшие в Бейрут, были вынуждены повернуть назад из-за отключения сигнала.

“Хотя помехи могут сбивать с толку, они не представляют существенного риска для безопасности. Самолет может безопасно перемещаться по земному шару без GPS”, — сказал директор по безопасности полетов и технических операций в вестибюле авиакомпании IATA Стюарт Фокс.

Ранее мы писали, что над частью территории Польши исчез сигнал GPS и за этими сбоями в регионе Балтийского моря может стоять Россия.

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