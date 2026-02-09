Що таке мультиспортивний підхід у фізичному розвитку дітей і чому це потрібно вашій дитині

Реклама

Про це інформує Національна асоціація спортивних тренерів США (NATA).

Дані науковців підтверджують зв'язок між спортивною спеціалізацією і травмами від перенавантаження у молоді. Йдеться про:

запалення сухожиль (тендиніти),

стресові переломи,

розтягнення зв'язок,

спеціалізовані синдроми (коліно бігуна)

больові синдроми

травми росту кісток

тощо.

Близько 50% усіх спортивних травм у дітей віком 6-18 років, що займаються спортом, спричинені надмірним навантаженням.

Реклама

Обираючи окремий вид спорту для дитини й спонукаючи її до стрімких результатів, батьки наражають молодь на додатковий ризик травмувань. Постійні заняття одним видом спорту перевантажують одні й ті саме групи м’язів та суглобів, тоді як інші лишаються недорозвиненими. Це призводить до травм та дисбалансу.

Крім того, організм, що активно росте, не отримує достатньо часу на відновлення.

Спеціалізація на певному виді спорту підвищує ризик отримати травму від перенапруження у 2-2,5 раза.

Такі дані надає Національний центр біотехнологічної інформації США.

Реклама

Чи є альтернатива?

NATA визнала спортивну спеціалізацію проблемою для здоров'я підлітків та молодих спортсменів. Утім, вже існує альтернатива.

Заняття кількома видами спорту у школі значно знижують ризик травмування й вигорання серед підлітків. Йдеться про систему мультиспортивних клубів, в яких діти займаються кількома видами спорту, як-от доджбол, регбі-5, панна футбол, флорбол.

Заняття у таких клубах зменшують повторювані навантаження на суглоби та м'язи. А чергування дисциплін підвищує мотивацію.

В Україні вже діє система мультиспортивних клубів “АкТИвні”, якою опікується Агенція масового спорту. Лише торік за цією системою заняття відвідали 110 тисяч дітей.

Реклама

Серед переваг системи – залучення різних груп м’язів та систем організму; менший ризик травмувань; розвиток комунікативних навичок та живе спілкування.

Крім того, участь у командних видах спорту зменшує показники депресії та замкненості серед дітей на 19% (порівняно з дітьми, які не займаються жодним спортом). Це підтверджують дослідження вчених з Університету Пенсільванії.

Індивідуальні види спорту мають протилежний ефект. Тут фіксують підвищення показників замкненості та депресії на 14% (порівняно з дітьми, які не займаються спортом).

Наразі мультиспортивні клуби “АкТИвні” є у 22 регіонах країни (детальніше дивись у застосунку “Активні парки”).

Реклама

Як дитині проявити себе?

Турбуєшся, що малеча не відчує дух змагань? І на цей випадок є рішення.

Для вихованців мультиспортивних клубів проводять командні змагання. Назва їм – “Ліга акТИвні”, і стартують вони вже незабаром, 11 лютого, у багатьох регіонах країни. Кращі команди увійдуть до фіналу змагань, який відбудеться в Emily Sport Arena, що під Львовом.

Крім того, спробувати всі чотири види спорту (флобол, панна-футбол, регбі-5 та доджбол) можна буде на головній площі свого міста влітку – з 6 червня по 16 серпня. Саме в цей період Агенція проводить “Кубок акТИвні”. Взяти участь у змаганнях можна, навіть не маючи клубу, тренера і команди.

Це неймовірні спогади, адреналін і, звісно, чудова нагода бути активними.