Справа про вбивство бізнесмена: ексголова МЗС Кожара вийшов під заставу

Умови його домашнього арешту поки що невідомі.

Колишній очільник МЗС України Леонід Кожара, який фігурує у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, сплатив заставу та вийшов на волю із СІЗО.

Про це повідомила дочка загиблого бізнесмена Катерина Старицька.

За її словами, умови його домашнього арешту поки що невідомі.

"Це все відбувається при тому, що вже доведено експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо. І так, скоро буде два роки, як тривають судові розгляди. Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли. І електронних браслетів у держави, звичайно ж, немає", — зазначила Старицька.

Адвокат Кожари Денис Ломанов у коментарі "Суспільному" підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, 21 лютого 2020 року у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала розпочате кримінальне провадження з самогубства на умисне вбивство.

Нібито під час застілля у Кожари виник конфлікт зі Старицьким, який переріс у бійку. Припускається, що ексміністр вдарив Старицького пістолетом у потилицю, а потім вистрілив у голову.