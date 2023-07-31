Стало відомо з чого ймовірно обстріляли Харків

Зараз ракет у повітрі над Харковом немає.

Ворог завдавав ударів по Харківській області та місту Харкову, попередньо із ЗРК С-300.

Про це заявив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель», - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Зараз такого типу ракет у повітрі над Харковом нема, але загроза залишається. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова є влучення у нежитлові приміщення. Також спалахнула пожежа.

Додамо, що по всій території України оголосили повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишається актуальною.