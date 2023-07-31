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Стало відомо з чого ймовірно обстріляли Харків

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо з чого ймовірно обстріляли Харків

Ймовірно, удар по Харкову був здійснений з ЗРК С-300 / Фото: wikipedia.org

Зараз ракет у повітрі над Харковом немає.

Ворог завдавав ударів по Харківській області та місту Харкову, попередньо із ЗРК С-300.

Про це заявив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель», - йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

Зараз такого типу ракет у повітрі над Харковом нема, але загроза залишається. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова є влучення у нежитлові приміщення. Також спалахнула пожежа. 

Додамо, що по всій території України оголосили повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишається актуальною. 

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Перегляди
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