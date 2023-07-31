По всій території України оголосили повітряну тривогу: яка загроза (мапа)

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека зараз на всій території України.

У ніч на 31 липня повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України.

Спочатку повідомлялося, про зліт ворожих МіГів 31 К, які є носіями ракет "Кинджал". Інформація про МіГи не підтвердилася.

Згодом у моніторингових пабліках уточнили, що масова повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння ("Іскандерів").

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека зараз на всій території України.