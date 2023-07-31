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По всій території України оголосили повітряну тривогу: яка загроза (мапа)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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6579
Час на прочитання
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По всій території України оголосили повітряну тривогу: яка загроза (мапа)

На всій території Україні оголошено повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека зараз на всій території України.

У ніч на 31 липня повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України.

Спочатку повідомлялося, про зліт ворожих МіГів 31 К, які є носіями ракет "Кинджал". Інформація про МіГи не підтвердилася.

Згодом у моніторингових пабліках уточнили, що масова повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння ("Іскандерів").

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека зараз на всій території України.

Карта повітряних тривог станом на 00:19 31 липня / ©
Карта повітряних тривог станом на 00:19 31 липня

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Дата публікації
Перегляди
6579
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