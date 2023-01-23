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Свята в лютому 2023 року: чи будуть додаткові вихідні дні в Україні

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Свята в лютому 2023 року: чи будуть додаткові вихідні дні в Україні

Вихідні у лютому 2023 року / Фото: pixabay.com

Лютий — останній місяць зими. Читайте в матеріалі ТСН.ua, яка кількість робочих днів чекає на українців цього місяця і чи будуть додаткові вихідні.

16 листопада 2022 року Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану до 19 лютого 2023 року. Тому, згідно з законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", до цієї дати додаткових вихідних в українців не буде. Існує велика ймовірність, що воєнний стан подовжать знову.

Кількість робочих та вихідних днів у лютому 2023 року

Офіційні вихідні дні в лютому 2023 року — лише суботи й неділі. Відповідно, на українців чекає 8 вихідних: 4 і 5 лютого, 11 і 12 лютого, 18 і 19 лютого та 25 і 26 лютого. Також буде 20 робочих днів. 2023 рік не високосний, тож у лютому буде лише 28 днів.

Свята у лютому 2023 року / © ТСН.ua
Свята у лютому 2023 року / Фото: ТСН.ua

На українців в останній місяць зими чекає кілька важливих свят, зокрема день святого Валентина (14 лютого), День єднання (16 лютого), День Державного Герба  (19 лютого), Міжнародний день рідної мови (21 лютого).

На вірян чекає кілька важливих церковних подій. Зокрема, Стрітення Господнє (15 лютого), початок Масниці (20 лютого) та початок Великого посту (27 лютого).

Державні, міжнародні та церковні свята в лютому 2023 року

  • 2 лютого — День безпечного Інтернету;
  • 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку;
  • 6 лютого — Міжнародний день бармена;
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога;
  • 11 лютого — Всесвітній день хворого;
  • 14 лютого — День святого Валентина та День комп'ютерника;
  • 15 лютого — Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Стрітення Господнє;
  • 17 лютого — День спонтанного прояву доброти;
  • 20 лютого — Всесвітній день соціальної справедливості та початок Масниці;
  • 21 лютого — Міжнародний день рідної мови;
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
  • 27 лютого — Початок Великого посту.

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Дата публікації
Перегляди
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