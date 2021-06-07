"Так близько ще не підходили": околицями Чернівців розгулює бурий ведмідь

Місцевих жителів просять бути обережними.

На околицях Чернівців помітили бурого ведмедя. Тварина з’явилася у Сторожинецькому лісництві. Клишоногого вперше побачили місцеві мешканці у лісах приміських сіл три тижні тому. Він мігрував у сторону села Снячів, а потім вернувся назад. Кажуть, поводив себе спокійно, неагресивно.

Тож мешканців приміських сіл Спаська, Дубове, Михальча просять утриматись від походів до лісу, або ж не заходити глибоко в хащі, та не пересуватись поодинці. Особливо не варто ходити на світанку, ввечері, і уникати походів з ночівлею, пише інфрмагентство АСС.

Місцеві лісники кажуть, що ведмедів справді побільшало, але нападів тварин на людину, як і раніше, не зафіксовували.

"Небезпека завжди існує. Якщо людина не втручатиметься у його життя, то ведмідь першим ніколи не нападатиме і не чіпатиме людину. А якщо роздражнити самця чи поранити – тоді зустріч така може закінчитись плачевно. Ведмідь боїться людини більше, ніж ми його. Відомо, що ведмідь з’явився у Сторожинецькому лісництві", - каже головний мисливствознавець господарства "Зубровиця" ДП "Сторожинецького лісгоспу" Руслан Рудий.

За його словами, місцевим вже розяснили, як себе поводити у випадку зустрічі з клишоногим і додали, що наразі ведмідь не завдав нікому шкоди, лише поламав одну пасіку.

"Головне під час зустрічі, не треба робити різких рухів, кричати. А лише подавати звук, і він заздалегідь втече від вас. У тварин і людей дороги різні, головне не провокувати одне одного. Справді, у лісництвах стало більше ведмедів, і так близько до Чернівці історично вони ще не підходили", - зазначив мисливствознавець.

слід ведмедя знайшли у лісництві с. Ревне, фото / АСС

Також зазначається, що ведмедя раніше лісівники зафіксували у Жадівському лісництві.

Нагадаємо, лісники Івано-Франківщини закликали не ходити до лісу через бурих ведмедів.

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