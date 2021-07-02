Телеканали групи 1+1 media здобули 4 нагороди ІV Церемонії Big Data Awards

1 липня одразу 4 телеканали групи 1+1 media здобули відзнаки ІV Церемонії Big Data Awards. Зокрема, за результатами 2020 року флагманський телеканал холдингу 1+1 став лідером в категорії телеканалів загальної тематики, ТЕТ – у категорії розважальних телеканалів, ПЛЮСПЛЮС став кращим серед дитячих телеканалів, а Бігуді здобули першість серед каналів, що демонструють серіали.

Крім цього, у номінації "Лідер 2020 серед дитячих телеканалів" другу сходинку посів Nick з дистрибуційного портфоліо 1+1 media.

"Неймовірно радісно та почесно отримати нові професійні відзнаки, які вкотре підтверджують лідерство каналів 1+1 media у своєму сегменті. Глядач – наш найкращий друг, тож саме його прихильність – це наша головна мета. Продовжуватимемо рухатись далі, щоб бути цікавими різножанровій глядацькій аудиторії та збільшувати аудиторію прихильників у діджитал сегменті, які обирають "плюси", – коментує Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 media.

Премія Big Data Awards – щорічна відзнака у сфері телеперегляду, яка вручається за високі показники в системі Big Data Raiting упродовж року. Переможці премії визначаються за результатами підсумків щомісячного лідерства у тій чи іншій категорії.

Загалом група 1+1 media має 16 нагород Big Data Awards, щороку здобуваючи першість у ключових категоріях.

Довідка:

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України, до складу якого входить 7 власних телеканалів (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді) та 2 партнерські (Kvartal TV та Paramount Comedy), новинні ресурси ТСН.ua, Главред, Інформаційне агентство "УНІАН", власні продакшн-підрозділи, партнерські платформи Київстар ТБ, Viasat, 1+1 video, а також освітній проєкт 1+1 media school.

1+1 – перший україномовний національний телеканал, що розпочав мовлення у вересні 1995 року, фактично започаткувавши сучасне українське телебачення та формат ТВ-шоу. Є лідером телеперегляду за основними комерційними аудиторіями як у середньому за добу, так і в праймі.

Загальнонаціональний розважальний телеканал ТЕТ – територія гумору. ТЕТ входить в десятку найрейтинговіших телеканалів України і є найстаршим телеканалом групи 1+1 media. Слоган ТЕТ – "Все заради твоєї усмішки".

ПЛЮСПЛЮС – лідер серед анімаційних, розважально-пізнавальних телеканалів в Україні для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку. ПЛЮСПЛЮС – це продукти власного виробництва, найкраще зі світової анімації, а також розвиваючі та пізнавальні мультфільми.

Бігуді – український розважальний телеканал, ефірне наповнення якого становлять вітчизняні, індійські та турецькі серіали, а також програми власного виробництва 1+1 media.

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