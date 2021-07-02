"Ми вже показали характер": Шевченко відповів британським скептикам перед чвертьфіналом Євро-2020

"Ми вже показали характер": Шевченко відповів британським скептикам перед чвертьфіналом Євро-2020

Коуч "синьо-жовтих" - про битву з Англією за вихід в 1/2 фіналу Чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав пресконференцію напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

Керманич "синьо-жовтих" віддав належне майбутньому супернику, але наголосив, що українська збірна також має свої сильні сторони, зокрема, характер і принципи гри, від яких не збирається відмовлятися у поєдинку з "Трьома львами".

"Англія - ​​одна з найкращих і збалансованих збірних Євро-2020. Хочу відзначити тренера - Гарета Саутгейта, який зібрав дійсно чудовий колектив. Англія переживає один з найкращих футбольних моментів в її історії. Завтра нас чекає важкий матч.

Розуміємо, з якою командою граємо, але ми також знаємо про свої сильні сторони. Ми вже показали свій характер на цьому турнірі, показали, що дотримуємося певних принципів гри, від яких не будемо відходити і завтра", - .сказав Шевченко.

Також коуч української збірної повідомив, що Андрій Ярмоленко відновився від пошкодження, яке отримав наприкінці переможного матчу 1/8 фіналу зі Швецією, а от Олександр Зубков тренується індивідуально та не зіграє проти англійців.

Головний тренер "синьо-жовтих" розраховує на підтримку своєї збірної з боку римських уболівальників. До слова, фанати з України не зможуть відвідати гру.

"Україна заслужила симпатію вболівальників. За ту самовіддачу, яку команда продемонструвала на цьому турнірі. Я більше ніж упевнений, що збірна Англії теж показала чудовий футбол на цьому турнірі, і у неї теж дуже багато вболівальників. Вже завтра на стадіоні ми побачимо, хто кого буде підтримувати краще, - сказав Шевченко.

Матч Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн трансляцію гри та головних подій навколо неї.

Дивіться також: Україна - Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

Євро-2020: українська збірна прилетіла до Рима

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання