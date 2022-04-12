Тримали і тримаємо оборону до кінця: морпіхи Маріуполя записали відео

Морпіхи подякували за підтримку народу України.

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від російських окупантів, передали вітання українському народу. Вони запевнили, що залишаються на своїх позиціях, але сили вже вичерпані.

Відео розмістила в Мережі журналістка 1+1 Наталя Нагорна.

"Морська піхота в Маріуполі зараз. Щоб ніхто не міг сказати "їх просто взламали". Досі тримаються, але немає чим триматися. Я прошу тих, хто може допомогти - надати допомогу хлопцям. Вони поки живі, вони не в полоні. Але скільки ще так "протримаються" - рахунок на години", - написала журналістка.

Морпіхи розповіли, що залишаються в оточеному ворогом місті і на своїх позиціях і подякували за підтримку народу України.

Нагадаємо, що у місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що наразі в Маріуполі найгірша ситуація, оскільки місто заблоковане російськими військами з 1 березня.