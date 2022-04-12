На Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату (відео)

У області почали ліквідацію пам’яток тоталітарному режиму.
У Стрию, що на Львівщині, розпочали ліквідацію пам’яток радянському режиму.
Про це повідомляє Стрийська міська рада у Facebook.
У місті демонтували стелу-пам’ятник радянському солдату.
“Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок. Далі буде. Не залишимо і сліду від комуністичного режиму”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Німеччині розмалювали радянський пам'ятник: сучасні нацисти з Москви назвали це "цинічною зневагою".
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