На Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату (відео)

У області почали ліквідацію пам’яток тоталітарному режиму.

У Стрию, що на Львівщині, розпочали ліквідацію пам’яток радянському режиму.

Про це повідомляє Стрийська міська рада у Facebook.

У місті демонтували стелу-пам’ятник радянському солдату.

“Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок. Далі буде. Не залишимо і сліду від комуністичного режиму”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Німеччині розмалювали радянський пам'ятник: сучасні нацисти з Москви назвали це "цинічною зневагою".

Читайте також: