Во Львовской области демонтировали памятник советскому солдату (видео)

В области приступили к ликвидации памятников тоталитарному режиму.

В Стрыю, Львовской области, начали ликвидацию памятников советскому режиму.

Об этом сообщает городской совет в Facebook.

В городе демонтировали стелу-памятник советскому солдату.

“Стрый начинает ликвидацию оставшихся памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей громады. Первой упала стелла на Площади рынок. Продолжение следует. Не оставим и следа от коммунистического режима”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Германии разрисовали советский памятник: современные нацисты из Москвы назвали это "циничным пренебрежением".

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