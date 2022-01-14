Труп місяць пролежав у канаві під гіллям і мохом: у Рівненській області молодик вбив 27-річну кохану

Труп місяць пролежав у канаві під гіллям і мохом: у Рівненській області молодик вбив 27-річну кохану

За зухвале вбивство 27-річному жителю села Соломіївка загрожує 15 років в'язниці.

Біля села Білаші Сарненського району Рівненської області в канаві знайшли прикриту гіллям та мохом 27-річну мертву жінку з травмою голови. У моторошному вбивстві правоохоронці підозрюють її однолітка і співмешканця.

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Про це розповіли у пресслужбі поліції області.

"Тіло загиблої майже місяць пролежало у канаві. Під час спілкування із поліцейськими обґрунтовано підозрюваний у скоєнні угону та наруги над могилами 27-річний житель села Соломіївка зізнався, що у середині грудня позбавив життя свою співмешканку, а тіло сховав", - йдеться у повідомленні.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Під час огляду в лісовій посадці біля села Білаші поліцейські знайшли в канаві вбиту жінку, її тіло відправили на експертизу.

Поліцейські встановили, що всередині грудня 2021 року, співмешканці в стані алкогольного сп’яніння йшли в село Білаші, щоб вкрасти продукти в тамтешніх жителів.

В лісовому масиві неподалік села між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік узяв дерев’яну палицю і почав бити жінку по голові та обличчі. Від отриманих травм вона померла на місці.

Аби приховати сліди злочину, чоловік перетягнув тіло своєї мертвої співмешканки в яму та замаскував місце гілками дерев.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

"Відомо, що співмешканці вели аморальний спосіб життя. Обоє перебували у розшуку за вчинені майнові злочини", - додають у поліції.

27-річному жителю села Соломіївка вже повідомили про підозру, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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