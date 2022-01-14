Одружений і мав стосунки із загиблою: відео затримання підозрюваного у вбивстві Габріелли Яцкович в Ужгороді

Одружений і мав стосунки із загиблою: відео затримання підозрюваного у вбивстві Габріелли Яцкович в Ужгороді

У чоловіка вдома знайшли особисті речі та документи вбитої жінки.

У середу, 12 січня, поліція Закарпаття розкрили вбивство 37-річної ужгородки Габріели Яцкович, яка зникла безвісти два тижні тому.

Про те, що Габріела не з’явилася на роботу та не реагує на дзвінки, повідомила її подруга 10 січня, розповідають у поліції області. Жінка зазначила, що та не виходить на зв’язок уже кілька днів.

Правоохоронці поспілкувалася з друзями, знайомими та сусідами зниклої безвісти та встановила коло можливих підозрюваних. Під час розшуку правоохоронці вийшли на особу, яка могла бути причетна до зникнення жінки. Ним виявився одружений 30-річний чоловік, який мав стосунки з Габріелою.

Поліція під час обшуків в його будинку знайшли особисті речі зниклої та її документи. Саму ж зниклу безвісти жінку знайшли вже мертвою в її ж будинку з травмою голови.

Поліція затримала підозрюваного чоловіка та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

Затриманому повідомили про підозру, йому тепер загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Нагадаємо, зв’язок з мешканкою Ужгорода зник 1 січня, вона залишила вдома без нагляду собаку і не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, Габріелла - відповідальна жінка.

Фото із соцмереж

12 січня стало відомо, що Габріелу знайшли мертвою.

За попередніми даними, підозрюваний вдарив жінку, задушив пакетом та витягнув на горище її будинку. Джерела поліції припускають, що зловмисник міг діяти не сам.

Також вбивця з мобільного телефону дівчини переписувався з друзями покійної від її імені та навіть надсилав їм фото з Єгипту, мовляв, дівчина поїхала на відпочинок. Проте світлини чоловік завантажив з Інтернету.

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