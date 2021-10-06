У чернівецькому театрі спалах COVID-19: захворіло щонайменше 24 людини

Серед інфікованих є актори.

У музично-драматичному театрі Чернівців зафіксували спалах коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

На COVID-19 захворіло 24 людини, а це понад половина працівників. З них десятеро - це актори. В театріа скасували усі спектаклі, бо просто немає кому грати. Масове інфікування у театрі пов‘язують з тим, що колектив вчасно не припинив роботу, коли підтверджених випадків коронавірісу було лише три.

Цими вихідними у театралів запланована участь у фестивалі присвяченому 400-річчю Хотинської битви. Втім, чи вдасться бодай частині акторів вийти на сцену, керівництво поки не прогнозує.

Як повідомлялося, в Україні пік захворюваності на коронавірус може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня - прогнозують в МОЗ. Наразі адаптивний карантин, за якої діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання