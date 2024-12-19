Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У деяких областях України оголошена тривога: яка є загроза

Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У деяких областях України оголошена тривога: яка є загроза

Повітряна тривога 19 грудня

Мешканців "червоних" регіонів просять перебувати в укриттях.

У деяких областях України вдень 19 грудня оголошена тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 15:17, "почервоніли" такі області:

  • Сумська 
  • Харківська
  • Полтавська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Черкаська

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, у значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація