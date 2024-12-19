У деяких областях України оголошена тривога: яка є загроза

У деяких областях України вдень 19 грудня оголошена тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 15:17, "почервоніли" такі області:

Сумська

Харківська

Полтавська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Черкаська

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, у значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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