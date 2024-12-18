Мешканців "червоних" регіонів просять перебувати в укриттях.
У деяких областях України оголошена тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Загроза застосування балістичного озброєння", – йдеться у повідомленні ПСУ.
Станом на 11:53, "почервоніли" наступні області:
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
- Черкаська
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
Нагадаємо, зранку у середу, 18 грудня, у значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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