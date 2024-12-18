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У деяких областях України оголошена тривога: є загроза балістики

У деяких областях України оголошена тривога: є загроза балістики

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Мешканців "червоних" регіонів просять перебувати в укриттях.

У деяких областях України оголошена тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Загроза застосування балістичного озброєння", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 11:53, "почервоніли" наступні області:

  • Сумська 
  • Харківська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська

Нагадаємо, зранку у середу, 18 грудня, у значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

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