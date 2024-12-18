У деяких областях України оголошена тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Загроза застосування балістичного озброєння", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 11:53, "почервоніли" наступні області:

Сумська

Харківська

Полтавська

Черкаська

Дніпропетровська

Кіровоградська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Нагадаємо, зранку у середу, 18 грудня, у значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Читайте також: