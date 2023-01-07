У Дніпрі немовля померло через декілька годин після щеплення - ЗМІ

Малюкові було лише пів року.

У Дніпрі 5 січня померло шестимісячне немовля. Зазначається, що дитині за кілька годин до того нібито зробили щеплення "АКДС".

Про це повідомляє "Інформатор" посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що медики однієї з дніпровських лікарень повідомили поліцію, що до них о 19:34 доставили дитину без ознак життя, а близько 17:30 хлопчику зробили щеплення.

Ресурс пише, що після вакинації мати з дитиною повернулися додому. Згодом жінка залишила сина няні та відлучилася. Додому вона повернулася близько 19:00. Вд няні мати дзналася, що малюку стало зле. Жінка повезла дитину до лікарні. Там немовляті проводили реанімаційні дії. Втім, врятувати хлопчика не вдалося.

"За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження. Тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Сім’я в поле зору поліції не потрапляла", - повдомили у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна матір та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.

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