В Днепре младенец умер через несколько часов после прививки — СМИ

В Днепре 5 января умер шестимесячный младенец. Отмечается, что ребенку за несколько часов до этого якобы сделали прививку "АКДС".

Об этом сообщает "Информатор" ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Медики одной из днепровских больниц сообщили полицию, что к ним в 19:34 доставили ребенка без признаков жизни, а около 17:30 мальчику сделали прививку.

Ресурс пишет, что после вакинации мать с ребенком вернулись домой. Впоследствии женщина оставила сына няни и отлучилась. Домой она вернулась около 19:00. Мать узнала, что малышу стало плохо. Женщина увезла ребенка в больницу. Там младенцу проводили реанимационные действия. Впрочем, спасти мальчика не удалось.

"По факту смерти ребенка открыто уголовное производство. Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Семья в поле зрения полиции не попадала", — сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Напомним, в селе Белино Подольского района Одесской области на Сочельник в пожаре погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.

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