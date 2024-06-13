У Дніпрі пролунало кілька вибухів: що відомо

В місті о 12:38 була оголошена повітряна тривога.

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. Місцевих мешканців закликають залишатися у безпечних місцях.

Про це повідомляють моніторингові чати.

Як зазначається, в місті о 12:38 була оголошена повітряна тривога. А вже через декілька хвилин пролунав перший вибух. Після нього в небі залишився стовп диму.

Ще один вибух пролунав буквально через десять хвилин. Після нього також зафіксовано задимлення.

Наразі повітряну тривогу по області ще не скасували. Тож важливо перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, що зранку в середу, 12 червня, у Дніпрі пролунали вибух.

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