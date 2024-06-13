Активний наступ РФ на фронті: експерт припустив його тривалість

У ворога зараз є "вікно можливостей" і він цим намагається скористатися, вважає військовий експерт.

Активний наступ російських військ на фронті може ще тривати 3-5 тижнів.

Таку думку військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.

Також читайте Удари по РФ з винищувачів F-16: генсек НАТО зробив заяву

"Наскільки довго це може тривати, сказати дуже важко. Тому що, на жаль, звичні, традиційні методи оцінки ситуації тут не підходять. Бо, якщо брати, наприклад, такий фактор як боєздатність підрозділів ворога, то тут його можна ігнорувати, тому що противник кидає в бій все що можна. Це вже зараз відображається в таких досить істеричних постах російських пропагандистів, які вже кажуть, що не вистачає людей наступати. Є в них поки що чим наступати. І саме тому ми говоримо про надзвичайно складний період цієї кампанії", - сказав експерт.

Він вважає, що у ворога зараз є "вікно можливостей" і він цим намагається скористатися.

За його словами, російські війська ведуть активний наступ на двох основних напрямках: напрямок Часового Яру і напрямок Покровський.

Нагадаємо, на думку військового аналітика Олексія Гетьмана, Росія готується до другої хвилі наступу на Харківщині.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber