Ціна за імперські амбіції Путіна: у США назвали втрати РФ у війні

Також у ворога великі втрати техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 350 тисяч військових армії Російської Федерації були вбити аб

Про це заявив очільник американського Пентагону Ллойд Остін перед початком 23-го "Рамштайну", повідомляє "ЄП".

"Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України", – підкреслив Міноборони США.

Також Остін повідомив, що від вересня минулого року Росія втратила понад 2600 бойових машин по всій лінії фронту в Україні. Просуваючись вперед на захід від Авдіївки, російські окупанти втратили там понад 160 бойових машин лише у травні цього року.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав втрати російської армії у війні. Станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 окупантів.

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