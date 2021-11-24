У Дніпрі водій авто збив 14-річну дівчинку: постраждалу екстрено госпіталізували (відео)

В обставинах ДТП розбираються правоохоронці.

У Дніпрі водій легковика на вулиці Калиновій збив 14-річну дівчину, яка перебігала дорогу у недозволеному місці. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, подія сталася вдень 24 листопада. Попередньо водій автомобіля Ford повертав зі Слобожанського проспекту на вулицю Калинову. У цей момент дорогу в недозволеному місці перебігала 14-річна дівчина. Шофер не встиг зреагувати і скоїв наїзд на пішохода.

Постраждалу госпіталізували до обласної дитячої лікарні на вулиці Космічній. У якому вона стані та який ступінь її ушкоджень, зараз невідомо. В обставинах ДТП розбираються правоохоронці.

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