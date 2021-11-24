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В Днепре водитель авто сбил 14-летнюю девочку: пострадавшую экстренно госпитализировали (видео)

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В Днепре водитель авто сбил 14-летнюю девочку: пострадавшую экстренно госпитализировали (видео)

Информатор

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

В Днепре водитель легковушки на улице Калиновой сбил 14-летнюю девушку, которая перебигала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось днем 24 ноября. Предварительно, водитель автомобиля Ford поворачивал со Слобожанского проспекта на улицу Калиновую. В этот момент дорогу в неположенном месте перебегала 14-летняя девушка. Шофер не успел среагировать и совершил наезд на пешехода.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу на улице Космической. В каком она состоянии и какая степень ее повреждений, сейчас неизвестно. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

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