Одягла "голу" сукню з камінням Swarovski: британська зірка реаліті приголомшила ефектним образом

Вбрання дівчини приковувало погляд.

29-річна британська зірка реалітішоу Шарлотта Доусон стала гостею зіркового заходу ITV Palooza!, який відбувався у The Royal Festival Hall, у Лондоні.

Красуня з'явилася на червоній доріжці в "голій" сукні, створеній брендом Tranhung. Вбрання було без бретельок і виконане з найтоншого тюля, повністю розшитого квітами та листям за допомогою каменів Swarovski. Збоку на сукні був дуже високий розріз, що повністю оголював ногу.

Вечірній образ Шарлотта доповнила туфлями від Christian Louboutin, декількома ювелірними прикрасами, зачіскою з об'ємними кучерями та ефектним макіяжем.

Шарлотта Доусон / Getty Images

На церемонію Доусон прийшла зі своїм коханим Меттом Сарсфієдом.

Шарлотта Доусон / Getty Images

Читайте також: