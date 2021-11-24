На Дніпропетровщині чоловік біля центрального ринку забив до смерті приятеля

За це він проведе у в'язниці понад сім років.

У Кам'янському Дніпропетровській області чоловік проведе понад сім років у в'язниці за жорстоке вбивство приятеля.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, ще в серпні 2019 року чоловік, який раніше вже був судимий і перебував на випробувальному терміні, біля центрального ринку випивав з приятелями. У якийсь момент між ним та знайомим розгорівся конфлікт, у ході якого громадянин забив чоловіка до смерті ногами та руками.

“Від одержаних травм потерпілий помер. Вину зловмисник визнав повністю. Суд підтримав позицію Кам’янської окружної прокуратури та призначив молодику покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років та 3 місяці”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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