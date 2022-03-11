У Харкові окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат

Окупанти обстріляли психоневрологічий інтернат.

Станом на 11 березня ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти позиції українських бійців.

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Про це повідомив голова Харківської ВДА Олег Синєгубов.

"Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані “зелені коридори”. Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Синєгубов.

У Чернігові внаслідок нічних бомбардувань російських окупаційних сил, яких Путін відправив воювати проти України, пошкоджено стадіон і бібліотеку, перебито водогін.