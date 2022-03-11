У Харкові окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат

Окупанти обстріляли психоневрологічий інтернат.
Станом на 11 березня ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти позиції українських бійців.
Про це повідомив голова Харківської ВДА Олег Синєгубов.
"Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані “зелені коридори”. Сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих - 50, пересуваються на візках - 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Синєгубов.
У Чернігові внаслідок нічних бомбардувань російських окупаційних сил, яких Путін відправив воювати проти України, пошкоджено стадіон і бібліотеку, перебито водогін.