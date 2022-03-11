"Припиніть розганяти зраду": Клімкін про перспективи України вступу до ЄС

Він підкреслив, що для отримання статусу країни ЄС необхідно зробити ще багато чого.

Вчорашній Саміт ЄС щодо вступу України до Євросоюзу за прискореною процедурою "це ще не перемога, але точно шлях до неї".

Про це заявив Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр).

"І припиніть розганяти зраду, що не дали статус кандидата. Нашу заявку розглядатиме Європейська комісія за прискореною процедурою. Це, звісно, не пару тижнів, але й не пів року, як завжди це буває", - зазначив він.

Він підкреслив, що ніхто в Євросоюзі не піде на компроміси і "договорняки" з РФ. Не буде віддавати нас в сферу впливу Росії.

Заявку України розглядатимуть окремо від Грузії та Молдови.

"Згадую Асоціацію та безвіз: після перемоги в нас буде дуже багато роботи і ми її зробимо. Ми всі побачимо Український прапор у Брюсселі!", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, ЄС не підтримав заявку Україну на вступ за прискореною процедурою. Європейські лідери обмежилися визнанням європейських прагнень України, як зазначено в Угоді про Асоціацію, й розписалися під тим, що Україна частина європейської сім'ї.

