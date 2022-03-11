Окупанти обстріляли житлові будинки у селі на Сумщині: загинуло двоє мирних мешканців

Окупанти обстріляли житлові будинки у селі на Сумщині: загинуло двоє мирних мешканців

Загиблі - чоловіки.

У ніч проти 11 березня окупанти обстріляли житлові будинки у селі на Сумщині, внаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У ніч проти 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинуло двоє місцевих мирних мешканців: Василь Маслюк (приліт у двір) та Валерій Суханов (осколкове)", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Варто зазначити, що 10 березня із Сум, Тростянця і Краснопілля виїхали до Полтави понад 20 тисяч людей: по "зеленому коридору" виїхали: 3 тис. 250 авто (17 тис. 500 громадян), 83 автобуси (2 тис. 510 громадян). 9 березня із Сум до Полтавської області евакуювали понад 43 тисячі людей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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