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У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

В ніч проти 15 липня 2022 року у Харкові пролунали звуки повітряної тривоги і в соцмережах з’явилася інформація про вибухи.

Згідно з повідомленням соцмереж, обстріл міста ведеться ворогом нібито з територію російського Бєлгорода.

Усього зафіксували чотири «прильоти». Небо заполонила заграва.

Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Про наслідки наразі нічого не відомо. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Росії знову заговорили про переговори, але з новими умовами.

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