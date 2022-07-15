У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

В ніч проти 15 липня 2022 року у Харкові пролунали звуки повітряної тривоги і в соцмережах з’явилася інформація про вибухи.
Згідно з повідомленням соцмереж, обстріл міста ведеться ворогом нібито з територію російського Бєлгорода.
Усього зафіксували чотири «прильоти». Небо заполонила заграва.
Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Про наслідки наразі нічого не відомо. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що у Росії знову заговорили про переговори, але з новими умовами.
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