У Хмельницькій області через булінг у школі директор піде під суд: що закидають педагогові

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.
На Кам'янець-Подільському районі поліцейські склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу.
Про це у четвер, 30 вересня, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
"У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника. Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції", - йдеться в повідомленні.
Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор.
Зазначається, що одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.
Нагадаємо:
- На Запоріжжі набирає обертів освітянський скандал. Директорку сільської школи суд визнав винною у булінгу, але вона і досі залишається на посаді. Водночас батькам 5-класника, які наважились подати на педагогиню позов у суд, навпаки, рекомендують забрати дитину з навчального закладу.
- А у Полтавській області Полтавський районний суд закрив адміністративну справу щодо цькування вчителькою Щербанівського ліцею учня 9 класу. Суддя не вбачив у діях педагогині складу правопорушення.