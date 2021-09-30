У Хмельницькій області через булінг у школі директор піде під суд: що закидають педагогові

У Хмельницькій області через булінг у школі директор піде під суд: що закидають педагогові

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.

На Кам'янець-Подільському районі поліцейські склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу.

Про це у четвер, 30 вересня, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

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"У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника. Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції", - йдеться в повідомленні.

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор.

Зазначається, що одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.

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але вона і досі залишається на посаді. Водночас батькам 5-класника, які наважились подати на педагогиню позов у суд, навпаки, рекомендують забрати дитину з навчального закладу. А у Полтавській області Полтавський районний суд закрив адміністративну справу щодо цькування вчителькою Щербанівського ліцею учня 9 класу. Суддя не вбачив у діях педагогині складу правопорушення.

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