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У Карпатах 10 градусів морозу: красиве фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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714
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У Карпатах 10 градусів морозу: красиве фото з гори Піп Іван

Фото: ТСН.ua

На високогір'ї хмарно.

В Карпатах намело снігу, а також вдарили морози. У вівторок, 20 грудня, температура повітря на вивокогір'ї опустилася до -10°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що грудневого ранку в горах хмарно та трохи вітряно. 

"Станом на 08:15, 20.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західній 11 м/с, температура повітря -10°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.

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Дата публікації
Перегляди
714
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