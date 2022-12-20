У Карпатах 10 градусів морозу: красиве фото з гори Піп Іван

В Карпатах намело снігу, а також вдарили морози. У вівторок, 20 грудня, температура повітря на вивокогір'ї опустилася до -10°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що грудневого ранку в горах хмарно та трохи вітряно.

"Станом на 08:15, 20.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західній 11 м/с, температура повітря -10°С", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.

Читайте також: