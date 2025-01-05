У кількох областях повітряна тривога: яка загроза

Слід залишатися у безпеці.
У кількох областях України вдень 5 січня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Загроза застосування балістики з півдня!", - йдеться у повідомленні ПСУ.
Станом на 11:17 "почервоніли" такі області:
- Чернігівська
- Сумська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Донецька
Згодом небезпека додалася і для Київської області.
Нагадаємо, у п'ятницю, ввечері, 3 січня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Це вже шоста тривога за день у столиці. Є загроза ударних БпЛА.
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