У кількох областях повітряна тривога: яка загроза

У кількох областях України вдень 5 січня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістики з півдня!", - йдеться у повідомленні ПСУ.

Станом на 11:17 "почервоніли" такі області:

Чернігівська

Сумська

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Згодом небезпека додалася і для Київської області.

Нагадаємо, у п'ятницю, ввечері, 3 січня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Це вже шоста тривога за день у столиці. Є загроза ударних БпЛА.

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